Костромичи могут выиграть годовой запас пельменей

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Праздник русского пельменя (0+) пройдет в Шарье. В последний день февраля на площади городского Центра досуга в Шарье соберутся любители […]

Голоса за участников народного конкурса «Земский доктор» принимают до 24 февраля

adminisОставить комментарий на Голоса за участников народного конкурса «Земский доктор» принимают до 24 февраля

На победу претендуют двенадцать врачей. В Костромской области завершается голосование за участников народного телевизионного конкурса «Земский доктор». Голосование продлится до […]

У костромских добровольцев есть шанс принять участие в организации парада Победы в Москве

adminisОставить комментарий на У костромских добровольцев есть шанс принять участие в организации парада Победы в Москве

Для этого нужно пройти отбор в рамках конкурса «Послы Победы». Волонтеры из Костромской области могут стать соорганизаторами парада Победы на […]

Всё больше костромичей чувствуют себя защищенными

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Об этом заявили более 70 процентов респондентов. В Костромской области выросло число жителей, которые ощущают улучшение ситуации по обеспечению безопасности […]

Боксеры из Костромского района взяли областные награды

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В специализированном зале бокса детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4 в Костроме прошли чемпионат и первенство Костромской области. В соревнованиях […]

К 9 мая костромской парк Победы украсит «Колокол Памяти»

adminisОставить комментарий на К 9 мая костромской парк Победы украсит «Колокол Памяти»

Частично его изготовят из расправленных гильз снарядов с мест сражений. Известно, что колокол станет одной из центральных композиций мемориальной части […]

Ночью в областном центре экстренно ремонтировали покрытие на мосту через Костромку

adminisОставить комментарий на Ночью в областном центре экстренно ремонтировали покрытие на мосту через Костромку

Выбоины убрали также на Речном проспекте и на чернореченском путепроводе. В городской администрации рассказали, что ночь с 18 на 19 […]

Костромичам предлагают обследоваться бесплатно

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Рассказываем, что входит в осмотр и куда обращаться. Пройти базовое обследование бесплатно и получить рекомендации врачей теперь можно в Центре […]

День защитника Отечества костромичам предлагают отметить на лыжне

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«Кострома лыжная» поздравит костромичей и организует гулянья на свежем воздухе. В воскресенье, 23 февраля, всех любителей лыж и приверженцев здорового […]

Специалисты не нашли в Костроме качественного чеснока

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Чаще всего он проросший, в отдельный случаях — гнилой. Героя профилактики простуд из костромских магазинов журналисты «СП» отправили в городскую […]