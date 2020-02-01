Костромичи могут выиграть годовой запас пельменей
Праздник русского пельменя (0+) пройдет в Шарье. В последний день февраля на площади городского Центра досуга в Шарье соберутся любители […]
Праздник русского пельменя (0+) пройдет в Шарье. В последний день февраля на площади городского Центра досуга в Шарье соберутся любители […]
На победу претендуют двенадцать врачей. В Костромской области завершается голосование за участников народного телевизионного конкурса «Земский доктор». Голосование продлится до […]
Для этого нужно пройти отбор в рамках конкурса «Послы Победы». Волонтеры из Костромской области могут стать соорганизаторами парада Победы на […]
Об этом заявили более 70 процентов респондентов. В Костромской области выросло число жителей, которые ощущают улучшение ситуации по обеспечению безопасности […]
В специализированном зале бокса детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4 в Костроме прошли чемпионат и первенство Костромской области. В соревнованиях […]
Частично его изготовят из расправленных гильз снарядов с мест сражений. Известно, что колокол станет одной из центральных композиций мемориальной части […]
Выбоины убрали также на Речном проспекте и на чернореченском путепроводе. В городской администрации рассказали, что ночь с 18 на 19 […]
Рассказываем, что входит в осмотр и куда обращаться. Пройти базовое обследование бесплатно и получить рекомендации врачей теперь можно в Центре […]
«Кострома лыжная» поздравит костромичей и организует гулянья на свежем воздухе. В воскресенье, 23 февраля, всех любителей лыж и приверженцев здорового […]
Чаще всего он проросший, в отдельный случаях — гнилой. Героя профилактики простуд из костромских магазинов журналисты «СП» отправили в городскую […]